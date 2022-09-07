Врач назвала людей, которым опасно есть баклажаны

Употребление баклажанов необходимо минимизировать людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам эксперта, любые пасленовые поддерживают воспалительные процессы в организме. Если есть их регулярно, эти процессы могут усилиться, предупредила диетолог.
"Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника. И, безусловно, нельзя употреблять тем людям, которые имеют аллергию на этот продукт", – рассказала специалист.
Нельзя есть и тем, кто страдает дивертикулитом кишечника, потому что маленькие семена могут попасть на участок дивертикула, поддержат воспалительный процесс на уровне кишечника и вызовут обострение.