Врач назвала людей, которым опасно есть баклажаны

Употребление баклажанов необходимо минимизировать людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, любые пасленовые поддерживают воспалительные процессы в организме. Если есть их регулярно, эти процессы могут усилиться, предупредила диетолог.