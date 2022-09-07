Сбер на Восточном экономическом форуме — нужно поддержать средний бизнес

На Восточном экономическом форуме состоялась сессия «Сильный бизнес — сильная Россия». На ней выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

В начале дискуссии спикеры отметили те проблемы, с которыми сталкивается любой бизнесмен на Дальнем Востоке. При этом Дальневосточные преференции для бизнеса больше не выглядят уникальными, ведь каждый регион России сегодня пытается привлечь предпринимателей на свою территорию с помощью различных льгот и субсидий. Какие условия сегодня нужно создать для предпринимателей на Дальнем Востоке, чтобы темпы роста экономики не снижались, с учётом современных реалий?

Так крупный бизнес, обеспечивает города присутствия инфраструктурой. Поэтому на расширение логистики и энергетических возможностей региона важно обратить внимание, чтобы обеспечить крупный бизнес необходимыми условиями для развития. Было отмечено, что необходимо перенаправить торговые поток в страны восточных партнёров и в этом вопросе без государственной поддержки и программ не обойтись.

Также спикеры сделали акцент на экологической повестке, которой бизнес уделяет отдельное внимание.

Подвёл итоги дискуссии Анатолий Попов, рассказав о дальневосточном портфеле Сбера и подтвердив тезис о том, что средний бизнес — основа экономики Дальнего Востока, но он пока имеет недостаточную поддержку.