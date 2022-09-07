В Сыктывкаре продолжает холодать: прогноз погоды на 7 сентября

Синоптики ЦГМС Коми дали прогноз на 7 сентября. Он оказался не самым приятным. Похоже, что теплого сентября, который ранее обещали метеорологи, не будет.
На большей части территории региона ожидается +3…+8 градусов днем, а ночью возможны заморозки до -1 градуса. Ветер северной четверти достигнет 7-12 метров в секунду.
В столице республики 7 сентября пройдет небольшой дождь. Ветер сменится на северо-западный, также 7-12 метров в секунду. Температура ожидается ниже, чем в большей части районов: всего +5…+7 градусов днем и ночью.