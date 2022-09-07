Иммунолог дал советы по защите от опасного вируса

В текущем сезоне возможен максимальный подъем заболеваемости гриппом за последние три года, защититься поможет вакцинация. Об этом "Известиям" 6 сентября рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

"В этом сезоне ожидается максимальный подъем заболеваемости гриппа за последние три года. В 2020–2021 году у нас практически не болели гриппом из-за пандемии коронавируса, в 2021–2022 году заражения были умеренными, а сейчас они будут более массированным. Чтобы защититься от гриппа, необходимо вакцинироваться. Такая прививка дает защиту на уровне 60–65%", — подчеркнул он.

По словам медика, в этом сезоне особенно важно пройти вакцинацию от гриппа людям из группы риска. Кроме того, не стоит забывать о ношении масок.