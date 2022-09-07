Часть Сыктывкара осталась без воды из-за аварии на сетях

6 сентября в столице Коми внезапно отключили холодную воду. Ее отключили в десятках домов сразу на нескольких улицах.

По информации “Сыктывкарского Водоканала”, причиной отключения стала авария. Из-за утечки на сетях с 18.00 идут ремонтные работы. Когда они завершатся, не уточняется.