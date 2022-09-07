Часть Сыктывкара осталась без воды из-за аварии на сетях

6 сентября в столице Коми внезапно отключили холодную воду. Ее отключили в десятках домов сразу на нескольких улицах.
По информации “Сыктывкарского Водоканала”, причиной отключения стала авария. Из-за утечки на сетях с 18.00 идут ремонтные работы. Когда они завершатся, не уточняется.
Отключение произошло по следующим адресам:
- Улица Домны Каликовой 58, 60, 60\1, 81,
- Улица Колхозная 25, 25а, 27, 38\6, 40, 40\10, 40\15, 40\17, 40\22, 40\37, 40\38, 40\40, 40\7, 40а, 41, 42, 42\1, 42\2, 42\3, 42\4, 42\6, 44, 44\2, 44\3, 45, 45\2, 46, 46\1, 49, 49\7, 51, 61, 65\1, 79, 85, 89, 89\1,
- Колхозный пр. 4, 8, 9, 14, 18,
- Улица Мичурина 55,
- Улица Первомайская 140, 142, 179,
- Сысольское шоссе 1\2, 1\6, 13\7, 15,
- Улица Южная 4\2, 29, 31, 35, 37.