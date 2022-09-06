Сбербанк ожидает продолжения восстановительного роста корпоративного кредитования

"Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях - объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (+15,4%). Сильный спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из энергетики, металлургии и нефтегаза", - сказал Попов.

Выдача кредитов юрлицам в июле 2022 года практически вернулась на уровень второго полугодия 2021 года, Сбербанк ожидает продолжения восстановительного роста корпоративного портфеля, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, доля кредитов по плавающим ставкам в корпоративном портфеле с начала 2022 года находится примерно на одном и том же уровне: на 1 января она составляла 43,4%, на 1 августа - 44,1%. "При этом в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками снижается по сравнению с 2021 годом", - отметил зампред.

Сбербанк в 2021 году увеличил объем кредитов юрлицам по РСБУ на 9,9% - до 17 трлн рублей. По МСФО корпоративный кредитный портфель банка в 2021 году вырос на 11,1% - почти до 17,1 трлн рублей.