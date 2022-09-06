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Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от бизнеса на промышленную ипотеку

Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от бизнеса на промышленную ипотекуФото Sber

Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку после того, как правительство утвердит условия новой программы, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник заявил, что правительство подготовило постановление о запуске промышленной ипотеки и что этот инструмент нужно запустить оперативно. Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что этот инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а значит в итоге позволит создать больше рабочих мест.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что промышленную ипотеку будут выдавать под 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже - 3%, при этом максимальная сумма таких кредитов составит 500 миллионов рублей.

"Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от клиентов на промышленную ипотеку после утверждения правительством условий новой программы", - прокомментировал Ведяхин журналистам в рамках ВЭФ.

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