Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от бизнеса на промышленную ипотеку

Сбербанк готов оперативно рассматривать заявки от компаний на промышленную ипотеку после того, как правительство утвердит условия новой программы, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник заявил, что правительство подготовило постановление о запуске промышленной ипотеки и что этот инструмент нужно запустить оперативно. Мишустин добавил, что власти рассчитывают, что этот инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а значит в итоге позволит создать больше рабочих мест.