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Сыктывкарке пришлось судиться со школой, чтобы получить справку

Сыктывкарке пришлось судиться со школой, чтобы получить справку

Суд пригрозил одной из школ столицы Коми штрафом, когда там отказались выдавать справку для Пенсионного фонда. В храм справедливости пришлось обратиться сыктывкарке, которой учебное заведение отказало под весьма слабым предлогом.

Как рассказали в пресс-службе ФССП Коми, женщина хотела получить от школы справку, чтобы получать доплату к пенсии как мать двоих детей. Школа же отказала предоставлять документ. Тогда женщине пришлось обратиться в суд.

В результате пристав направила директору школы предупреждение, что за неисполнение решения суда школу оштрафуют на 50 тысяч рублей. Только тогда школа выдала справку.

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