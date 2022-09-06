Сыктывкарке пришлось судиться со школой, чтобы получить справку

Суд пригрозил одной из школ столицы Коми штрафом, когда там отказались выдавать справку для Пенсионного фонда. В храм справедливости пришлось обратиться сыктывкарке, которой учебное заведение отказало под весьма слабым предлогом.
Как рассказали в пресс-службе ФССП Коми, женщина хотела получить от школы справку, чтобы получать доплату к пенсии как мать двоих детей. Школа же отказала предоставлять документ. Тогда женщине пришлось обратиться в суд.
В результате пристав направила директору школы предупреждение, что за неисполнение решения суда школу оштрафуют на 50 тысяч рублей. Только тогда школа выдала справку.