Сыктывкарке пришлось судиться со школой, чтобы получить справку

Суд пригрозил одной из школ столицы Коми штрафом, когда там отказались выдавать справку для Пенсионного фонда. В храм справедливости пришлось обратиться сыктывкарке, которой учебное заведение отказало под весьма слабым предлогом.

Как рассказали в пресс-службе ФССП Коми, женщина хотела получить от школы справку, чтобы получать доплату к пенсии как мать двоих детей. Школа же отказала предоставлять документ. Тогда женщине пришлось обратиться в суд.