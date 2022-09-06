В мэрии Сыктывкара рассказали, когда отопление дадут во все дома

Исполняющий обязанности мэра столицы Коми Владимир Голдин проверил ход включения отопления в домах города. Он посетил диспетчерскую Сыктывкарских теплосетей.

По словам технического директора предприятия, по состоянию на 17.30 5 сентября тепло дали в 70 процентов от плановых показателей. Он отметил, что подача отопления — процесс, который требует времени. Также было озвучено, что к вечеру 7 сентября батареи включат в 99 процентов жилфонда.