Художник из Коми нарисовал героев мультсериала "Рик и Морти" в стиле советских мультиков

“Я выбрал довольно отличающиеся друг от друга визуально стили, но которые, на мой взгляд, позволяют "безболезненно" адаптировать героев, сохраняя их узнаваемость”, — пояснил Прокопий.

“Я попробовал представить "Симпсонов" в разных анимационных стилях. Тогда эти рисунки привлекли большое внимание, поэтому достаточно долгое время я вынашивал идею своеобразного "продолжения", а поводом стал выход нового сезона "Рика и Морти", — прокомментировал художник.

Художник из Коми показал, как бы выглядели герои зарубежного мультфильма “Рик и Морти” в советской рисовке. Сотрудник “Союзмультфильма” Прокопий Уляшов рассказал журналисту “Про Города” о том, как рисует анимационных героев отечественных мультфильмов в стилистике западных и наоборот.

“Рик и Морти в стиле Александра Татарского и Игоря Ковалёва, создавших пластилиновые мультфильмы “Пластилиновая ворона”, “Падал прошлогодний снег”, а также рисованные “Крылья, ноги и хвосты”, “Следствие ведут колобки” и многие другие. Вдохновением для Рика стал мужичок из “Прошлогоднего снега”, а для Морти – глазастые и губастые зверюшки из “Пластилиновой вороны”,— написал художник у себя в соцсетях.

Второй скетч нарисован в стилистике Леонида Носырева, автора произведений “Антошка”.

“Рыжие дед и внук из нескольких картин Носырева стали отличным источником вдохновения. Кстати, в менее известном мультфильме “Фантазеры из деревни Угоры” 1994 года они тоже отправляются в фантастические приключения”, — пояснил Прокопий.

Одна из рисунков была изображена в стиле “Простоквашино” Аркадия Шера.

“В этой версии основой для вдохновения были, конечно же, Печкин и Дядя Фёдор, а еще немного бандит Курочкин из “Васи Куролесова”, одного из моих любимых мультов. Кстати, интересно, что Аркадий Шер не работал над первым фильмом трилогии о Простоквашино – там постановщиками были Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов. Для второй и третьей части Шер довольно сильно переработал образы героев”, — прокомментировал автор.

Над каждой картинкой Прокопий Уляшев трудился по 10-12 часов.

“Вынашивал идею я около года, но приступил к рисованию около месяца назад, работая неторопливо по выходным, собирая референсы и делая скетчи. Ну и совсем накануне публикации собрался с силами и довел до конца”, — отметил автор.

Идея стилизовать западную анимацию под советскую Прокопию показалась интересной и забавной. Художник совмещал несовместимое уже давно. Например, в 2019 году он изобразил советских мультипликационных персонажей в образах героев из “Игры Престолов”.

“Вообще люблю экспериментировать в творчестве. Современный зарубежный мультсериал для взрослой аудитории и стили советских мультфильмов, на которых выросло несколько поколений – интересное сочетание”, — говорит художник.

Работы Прокопия любят и ждут многие. Людям интересно узнать, как бы выглядели их любимые персонажи из мультфильмов в другой “вселенной”. Художника из Коми упомянули в крупном паблике “Рифмы и Панчи”, в котором около пяти миллионов подписчиков.

“Отклик аудитории огромный – несколько десятков тысяч лайков и сотни комментариев на разных площадках. Это очень приятно, вдохновляет на новые работы”, — поделился прокопий.

Каждый стиль по-своему сложен и уникален. Художнику важно понимание деталей в работе. Нельзя сказать, какая рисовка дается легче.

“В стиле "Симпсонов" я рисую с детства и могу делать это без трудностей, а вот для других стилей нужна подготовительная, даже немного исследовательская работа”, — объяснил Прокопий.

Художник рисовать больше предпочитает на графическом планшете, но к классической бумаге с карандашом тоже прибегает.

“В последнее время редко делаю скетчи на бумаге, но иногда случается. В основном все целиком рисую на планшете в диджитал-формате. Не считая элементов из пластилина — их леплю, фотографирую и дорабатываю на компьютере по цветокоррекции”, — отметил мужчина.

У художника вызывает огромный интерес как отечественная, так и зарубежная анимация.

“Это является важной частью моего мироощущения”, — пояснил Прокопий.

Некоторых зрителей советских мультфильмов пугала анимация героев.

“Это очень субъективная история, кого-то смущает советская анимация. Хотя, опять же, в ней столько разных стилей, как они все могут пугать? А кого-то, наоборот, воротит от стилистики "Симпсонов" и "Рика и Морти", а кто-то терпеть не может японское аниме. Мне сложно это понять, у меня слишком большая насмотренность в анимации и у меня почти любой визуальный стиль вызывает любопытство”, — прокомментировал автор.

Ну и конечно же, главное, что волнует многих сыктывкарцев, когда будет фестиваль “Сыр-кон”. Именно прокопий был организатором этого мероприятия с 2015 года. К сожалению последний фестиваль проходил в далеком 2019 году.