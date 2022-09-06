Онколог назвал доступный продукт, который может спасти от рака

Доступные северянам фрукты и овощи благодаря своему составу помогают снизить риск развития рака. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.
По его словам, в такой "противораковой" пище содержится большое количество полезных растительных соединений — флавоноидов. Они обладают способностью прекращать воспалительные процессы в организме и благодаря этому снижать риск развития онкологии, передает «МедикФорум».
"Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах", — пояснил Андрей Воробьев.
Так, флавоноидов много в обычных яблоках, апельсинах, чернике и брокколи. Также онколог назвал их источником зеленый чай.