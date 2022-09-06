В Коми обнаружили мертвым пропавшего грибника

Еще летом прошлого года в Коми пропал Александр Чукилев. Он отправился за грибами, но так и не вернулся. И только спустя год поиски закончились. Мужчина найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры “Лиза Алерт”.

Напомним, мужчина пропал в Прилузском районе 31 августа 2021 года. За информацию о его местонахождении даже обещали награду — 50 тысяч рублей. И лишь 5 сентября 2022 года стало известно, что его поиски завершились трагедией. Он найден мертвым. Причины смерти не разглашаются.