Названы школы в Коми, которые готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страны

Стало известно, какие школы в регионах лучше всего готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страны. В ключевых рейтингах федерального уровня фигурирует Физико-математический лицей-интернат из Республики Коми, сообщает "Твоя Параллель".

В списке топ-300 школ — учебные заведения из многих регионов России. Республику Коми представляет Физико-математический лицей-интернат (ФМЛИ), который расположился на 256 месте престижного рейтинга.