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Названы школы в Коми, которые готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страны

Названы школы в Коми, которые готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страныФото: Артем Килькин / "Комсомольская правда"

Стало известно, какие школы в регионах лучше всего готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страны. В ключевых рейтингах федерального уровня фигурирует Физико-математический лицей-интернат из Республики Коми, сообщает "Твоя Параллель".

В списке топ-300 школ — учебные заведения из многих регионов России. Республику Коми представляет Физико-математический лицей-интернат (ФМЛИ), который расположился на 256 месте престижного рейтинга.

Составлен также рейтинг 200 школ России по конкурентоспособности выпускников. Здесь ФМЛИ на 106 месте.

Кроме того, представлен перечень школ-лидеров по федеральным округам. В топ–20 школ Северо-Западного федерального округа представлены 17 школ Санкт-Петербурга и только 3 образовательные организации из других регионов, одной из которых является ФМЛИ (12 место).

Названы лучшие школы по конкретным регионам. Они также распределены по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны в 2022 году. В Республике Коми рейтинг возглавил ФМЛИ.

Также в ТОП-10:

  • Ухтинский Технический Лицей им. Г.В. Рассохина
  • Коми республиканский лицей при СГУ
  • Школа № 23, г. Воркута
  • Школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Усинск
  • Технологический лицей, г. Сыктывкар
  • Лицей народной дипломатии, г. Сыктывкар
  • Школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Усинск
  • Лицей № 1, г. Ухта
  • Гимназия № 1, г. Сыктывкар

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