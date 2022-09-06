Названы школы в Коми, которые готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страны

Стало известно, какие школы в регионах лучше всего готовят учеников к поступлению в ведущие вузы страны. В ключевых рейтингах федерального уровня фигурирует Физико-математический лицей-интернат из Республики Коми, сообщает "Твоя Параллель".
В списке топ-300 школ — учебные заведения из многих регионов России. Республику Коми представляет Физико-математический лицей-интернат (ФМЛИ), который расположился на 256 месте престижного рейтинга.
Составлен также рейтинг 200 школ России по конкурентоспособности выпускников. Здесь ФМЛИ на 106 месте.
Кроме того, представлен перечень школ-лидеров по федеральным округам. В топ–20 школ Северо-Западного федерального округа представлены 17 школ Санкт-Петербурга и только 3 образовательные организации из других регионов, одной из которых является ФМЛИ (12 место).
Названы лучшие школы по конкретным регионам. Они также распределены по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны в 2022 году. В Республике Коми рейтинг возглавил ФМЛИ.
Также в ТОП-10:
- Ухтинский Технический Лицей им. Г.В. Рассохина
- Коми республиканский лицей при СГУ
- Школа № 23, г. Воркута
- Школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Усинск
- Технологический лицей, г. Сыктывкар
- Лицей народной дипломатии, г. Сыктывкар
- Школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Усинск
- Лицей № 1, г. Ухта
- Гимназия № 1, г. Сыктывкар