"Вонь по всему этажу": в Сыктывкаре жильцы общежития обнаружили заваленную мусором комнату

Сыктывкарцы жалуются на невыносимый запах в своих квартирах. В Эжвинском районе столицы Коми жильцы общежития по улице Комарова обнаружили в одной из комнат гору мусора. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Вонь по всему этажу, тараканы и клопы — в таких условиях жильцы эжвинского общежития находятся уже около трех лет. Причину смердящего запаха и неприятной живности удалось найти лишь недавно.

Соседи случайно увидели жилую комнату, откуда исходило зловоние. Открыв дверь, они увидели ужасное: горы мусора, тараканы, сваленная в кучу одежда.

“Соседи недавно это увидели. Они говорят, что там человек уже три года снимает помещение! Хозяйку злополучной комнаты мы нашли. Она только сказала, что в курсе того, что там происходит, но ничего не делает! Даже предложили свою помощь в уборке помещения, но пока тишина!” — возмущается жительница дома Антонина Туисова.

Сыктывкарка каждый год травит тараканов, но это не помогает.