"Вонь по всему этажу": в Сыктывкаре жильцы общежития обнаружили заваленную мусором комнату

Сыктывкарцы жалуются на невыносимый запах в своих квартирах. В Эжвинском районе столицы Коми жильцы общежития по улице Комарова обнаружили в одной из комнат гору мусора. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Вонь по всему этажу, тараканы и клопы — в таких условиях жильцы эжвинского общежития находятся уже около трех лет. Причину смердящего запаха и неприятной живности удалось найти лишь недавно.
Соседи случайно увидели жилую комнату, откуда исходило зловоние. Открыв дверь, они увидели ужасное: горы мусора, тараканы, сваленная в кучу одежда.
“Соседи недавно это увидели. Они говорят, что там человек уже три года снимает помещение! Хозяйку злополучной комнаты мы нашли. Она только сказала, что в курсе того, что там происходит, но ничего не делает! Даже предложили свою помощь в уборке помещения, но пока тишина!” — возмущается жительница дома Антонина Туисова.
Сыктывкарка каждый год травит тараканов, но это не помогает.
“У нас единственное жилье, нам некуда съезжать. Каждый раз, как травим тараканов, приходится уезжать к родственникам, но пользы от травли никакой. Они снизу к нам ползут с той комнаты”, — отметила женщина.
Как сообщает сыктывкарка, запах стоит в доме уже пару лет.
“Я не понимала, от чего запах, пока соседи не показали и не рассказали про этого жильца”, — рассказала сыктывкарка.
Жильцы общежития обращались пока только в полицию и к владелице зловонной комнаты.
“Если хозяйка комнаты в течении недели ничего не будет делать, то будем писать во все инстанции”, — заключила Антонина.