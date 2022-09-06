«Сбер» за III квартал выдержал около 450 DDoS-атак — больше, чем за последние пять лет

Сбербанк в течение третьего квартала 2022 года выдержал около 450 DDoS-атак. Это больше, чем за последние пять лет, сообщил зампредседателя правления Сбербанк а Станислав Кузнецов в ходе Восточного экономического форума.

Станислав Кузнецов , заместитель Председателя Правления Сбербанка: