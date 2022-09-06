Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП

Сбер запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса. Оформить полис можно в одной из 12 страховых компаний — партнёров сервиса, в том числе в СберСтраховании.

Чтобы оформить полис ОСАГО, клиенту необходимо указать на маркетплейсе регистрационный знак транспортного средства и ИНН юридического лица. После этого система позволит в режиме онлайн сравнить предложения в нескольких страховых компаниях и подобрать наилучший вариант. Оплатить полис можно банковской картой. Электронный полис будет отправлен клиенту на электронную почту в течение 30 минут после оплаты.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Государство сегодня активно поддерживает малый бизнес, предлагая различные льготы и меры поддержки. Сбер, как крупнейший банк с большим количеством клиентов сегмента ММБ, отлично понимает их нужды и поддерживает вектор на снижение административных барьеров. Запуск работы маркетплейса ОСАГО для юрлиц и ИП — знаковый шаг на этом пути. Представителям небольших организаций больше не нужно обращаться в офисы разных страховщиков за предложениями, вновь и вновь заполняя одни и те же данные. Теперь получить предложения основных игроков рынка и сравнить их условия, выбрав наиболее оптимальные, можно онлайн за несколько минут».

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: