Синоптики дали прогноз погоды на 6 сентября в Коми и Сыктывкаре

6 сентября жителей столицы Коми снова ждет настоящая осень. И едва ли она похожа на начало сентября, ведь синоптики обещают очень низкие температуры и дожди. Подробнее об этом рассказали в ЦГМС региона.

По информации метеорологов, 6 сентября на севере Коми пройдут дожди. Ветер достигнет 5-10 метров в секунду, а днем усилится до 6-11 метров в секунду. Температуры ожидаются весьма скромные: от +6 до +11 градусов днем и около +7 — вечером. Ночью столбики термометров упадут до отметки в +2С.