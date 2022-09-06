Названы продукты, которые после заморозки становятся ядом

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал порталу "Доктор Питер", какие продукты не только не переживут заморозку, но и будут нести серьезную угрозу здоровью.
Три продукта являются наиболее опасными для заморозки. Во-первых, это сырые яйца. При замерзании скорлупа яйца треснет, и это приведет к проникновению бактерий. Поэтому сырые яйца можно заморозить, предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое.
Кроме того, Лопатин не рекомендует отправлять в морозилку мягкие сыры, которые могут расслоиться и также стать уязвимыми для бактерий. Наконец, размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты запрещено повторно класть в морозилку, в противном случае они могут стать источником инфекций.