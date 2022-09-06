Ракам дадут выгодную возможность, а Овны пропустят что-то важное: гороскоп на 5 сентября

Будьте внимательны к информации: вы можете услышать что-то важное для завершения важного дела. Правда, рабочие вопросы складываются не очень удачно, это хороший день для отгула. Вы можете почувствовать стресс и даже панику на фоне неожиданно меняющихся событий. В целом, ваши эмоции нестабильны, что скажется и на общении с партнером: подозрительность и излишняя придирчивость могут привести к ссорам.

6 сентября для вас – день сильных эмоций и глубоких переживаний. Постарайтесь не сорваться на близких, причина вашего негодования может крыться в самых незначительных происшествиях. У вас появится возможность повышения квалификации и получения новых знаний – воспользуйтесь ей.

Близнецы

В этот день вы особенно зависите от внешних обстоятельств, будь-то слухи или плохая погода. Будьте внимательны к тому, что говорят другие люди, неожиданная новость может помочь решить давнюю проблему. Уделите время себе: запишитесь на массаж или к косметологу, постарайтесь порадовать себя чем-то. Это может помочь вам улучшить самочувствие.

Рак

День обещает вам много интересных возможностей на работе. При этом случайности могут не позволить осуществить задуманное, но идеи перспективны и дают толчок к росту. Будьте внимательны к партнеру: его настроение сильно влияет на вас. Между вами в этот день очень сильна связь и вы особенно чувствуете друг друга. В потоке подъема энергии вы можете встретить человека, союз с которым будет ярким и запоминающимся, астрологи называют такие странные союзы необъяснимыми, но имеющими большие шансы на успех. Чередуйте отдых с работой, не переутомляйтесь, нервное напряжение может сыграть злую шутку.

Львы

Время – ваш самый ценный ресурс. Экономьте его, потому что на вас может неожиданно свалиться трудоемкая задача, требующая большой концентрации и длительного решения. Не бойтесь в рабочие часы проявлять свою смелость и стремительность. Не переживайте, если в любовных отношениях дела пойдут не слишком гладко, все быстро наладится, но в этот день возможны неудачи.

Девы

В этот день всем есть дело до вас, и это может разозлить. Чужие советы воспринимайте философски, старайтесь не нервничать. Не планируйте активного отдыха: вечером усталость даст о себе знать и захочется провести время как можно спокойнее. В семейных отношениях стоит ожидать приятных сюрпризов. Поинтересуйтесь, под защитой какого хранителя вы живете, чтобы обратиться к нему в трудный момент.

Весы

Удачный день для решения всех вопросов: вам везет. Вполне возможен приход дополнительных финансовых потоков в вашу жизнь. Но в порыве творчества не перерабатывайте – это негативно скажется на вашем самочувствии. С любимым человеком в этот день не стоит ждать эмоциональных взрывов – вы оба не готовы проявлять излишнюю инициативу и организовать досуг, не перекладывайте на партнера ответственность.

Стрелец

Вы очень легкомысленны и это не играет вам на руку. Обратите внимание на рекомендации астролога касательно поведения Стрельцов в отношениях – в начале осени велика вероятность сильной ссоры с партнером. В профессиональном плане в этот день всё идет как нельзя лучше. После работы попробуйте замедлиться, займитесь любимым делом и отдохните – вам необходим релакс.

Скорпион

Начало сентября – отличный период для решения бытовых и организационных вопросов, вам пора разложить все «по полочкам». Энергичность и уверенность дают вам возможности для подъема по карьерной лестнице. Вас может удивить возвращение человека, с которым связывали романтические отношения, и он проявит себя как чуткий и надежный соратник и друг.

Козерог

Не время для импульсивности. Четко планируйте и придерживайтесь этого плана. Не беритесь за новые проекты, но уверенно доводите до конца старые – они удадутся как нельзя лучше. Подумайте о своем рационе: это благоприятный период, чтобы заняться своим телом, оно отблагодарит вас быстрыми изменениями.

Водолеи

День требует от вас большой выдержки, чтобы не вступать в конфликты. Благоприятное время для вас – это вечер, он принесет хорошие новости и спокойствие в кругу приятных вам людей. Днем избегайте споров, не поддавайтесь на провокации. С человеком, который вам симпатичен, не скрывайте чувств, хоть вы и привыкли это делать. Будьте с ним открыты.

Рыбы

Не ждите поддержки от окружающих в важных для вас вопросах – вам нужно принимать решение исключительно самостоятельно. Возможна ситуация, когда вас поймут неправильно, и нужно будет проявить природную отзывчивость и доброту, чтобы исправить положение. Будьте внимательнее и не витайте в облаках – в этот день возрастает риск случайных травм. Зато есть хорошая возможность заняться сферой красоты.