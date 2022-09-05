Заниженная "Лада" и ретро "Волги": какие необычные автомобили ездят по Сыктывкару

“Машина долго стояла в сыром боксе. Я ее купил в 2016 году. Она была в ужасном состоянии. Практически все пришлось менять”, — отметил Леонид Мельник.

“Посмотрел в юности ТВ-программу "Старые песни о главном". Там Агутин и Пресняков пели песню шофера и ехали на автомобиле ГАЗ-63. С тех пор мечтаю о нем. Пару лет назад стал активно искать его по всем просторам республики, но безуспешно. Нашел в городе Нижнекамск, в “уставшем” состоянии, без кузова и с проблемными документами. Занимался восстановлением несколько месяцев. Это практически каждый день у машины. Хотел успеть на выставку к 9 мая! И буквально за несколько дней до праздника успел все закончить. Теперь машина возит всю семью и друзей на пикники”, — прокомментировал Леонид.

Ретро волги, ГАЗ-63 и ультразаниженная Лада — одни из уникальных автомобилей Сыктывкара. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” поговорил с владельцами интересных машин столицы Коми и узнал, как содержать раритетные авто.

“В свободную продажу такие автомобили не поступали. Сейчас “живых” и не гнилых машин очень-очень мало”, — пояснил автолюбитель.

Особенность автомобиля в том, что раньше на таких авто возили только больших руководителей и генералов.

Как говорит мужчина, единственная сложность, которая возникает у владельцев таких авто — дороговизна содержания.

“Сложностей не возникает при езде абсолютно никаких. Ездил на ней в Казань и Питер. Но ее содержать дорого, если содержать достойно”, — заключил Леонид.

Виктор Богатнов , водитель двух ретро-автомобилей

Еще один владелец ретро автомобилей сыктывкарец Виктор Богатнов. У него в гараже стоят одна "Волга" — ГАЗ-21-л 1964 года выпуска и ЗАЗ-968-м.

Одна из его ласточек “выступала” на сцене вместе со Львом Лещенко на Дне Республики в 2022 году.

“Я купил этот автомобиль в Кирове в удовлетворительном состоянии три года назад. Два года ушло на ремонт. Автомобиль требует к себе особого внимания, храню его в сухом гараже с принудительной вентиляцией, так как влага пагубно сказывается на состоянии кузова”, — рассказал Виктор.

Как рассказал Виктор, передвигаться на таком автомобиле настоящий труд по сравнению с современными машинами.

“Тут нет гидроусилителя руля, нет вакуумного усилителя тормозов и, естественно, кондиционер”, — отметил сыктывкарец.

Многим горожанам нравится такая “диковинка” на дорогах.

“Я заметил, что во время движения по городу большинство автомобилистов стараются не обгонять, а держаться чуть позади, чтобы повнимательнее рассмотреть и сфотографировать “Волгу”. Автомобиль принимал участие в конкурсе, который организовывала сеть магазинов Автозаряд — "У кого круче-2022". Там моя “Волга” заняла первое место”, — сообщил Виктор Богатнов.

Ретро-авто стали все реже появляться на наших дорогах.

“Такие автомобили встречаются все реже и реже, а в скором времени и вообще их будет не найти. Современных автомобилей большое изобилие и интерес к ним не такой, как к автомобилям, выпущенным во времена СССР”, — заключил Виктор.

Кирилл Юдин, владелец “ультразаниженной” “Лады”

Кирилл — владелец еще одного уникального, но более современного автомобиля. Это распространенная в России “Лада Приора”, но не совсем обычная. Водитель Кирилл Юдин очень сильно “занизил” свою машину. Для российских дорог в провинциальных городках это “убийственное” занятие. Но для кого-то это своя атмосфера.

“Ладу” Кирилл купил у своего друга. Машина сильно пострадала в ДТП. На ремонт у сыктывкарца ушло больше месяца. В процессе новый владелец захотел “занизить” свое новое авто.

“Нравится вид заниженных машин, у них есть свой стиль. Это привлекает внимание людей, да и для себя свой кайф, не просто копаться в машине, а так сказать “уронить” ее ниже. Тема эта стала популярна еще в 2009-2010 годах, после чего в году 2018 забросили, но сейчас вроде как снова возвращается, у нас довольно много таких машин стало”, — пояснил Кирилл.

По словам водителя, езда на заниженной машине дискомфорта не приносит.

“Могут возникнуть трудности зимой, но пока вроде справляюсь. А так, ломается как обычная машина. Чтобы избежать поломок из-за “заниженности”, автомобиль пришлось доработать: поднял мотор, чтобы не пробить поддон, защитил бензобак. Установил проставки для правильной работы подвески, чтобы не было жестко, как на табуретке”, — отметил сыктывкарец.

Как говорит Кирилл, особенность таких машин в чрезмерном внимании людей.