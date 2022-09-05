Ретро-поезд в Коми перевез более тысячи человек

С 14 по 28 августа по Республике Коми курсировал ретро-поезд. Ездил он по единому маршруту Сыктывкар-Микунь. Одним из организаторов мероприятия выступило Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми. “Про Город Сыктывкар” узнал, какие итоги подвели в рамках экскурсионных поездок на ретро-поезде.
Сколько человек посетило ретропоезд?
“Перевезено 1316 человек, приобрели билеты через сайт этнопарка 871 человек, через мобильные приложения 238 человек, у проводника купили билеты 207 человек. При отправлении поезда присутствовало в совокупности не менее четырех-пяти тысяч человек”, — заявил исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Республики Коми Владимир Котов.
Окупилось ли пребывание поезда в Республике Коми и экскурсии по нему?
“Целей организации перевозок было две: популяризация туристического направления в Усть-Вымь и Микунь и оценка возможности организации пригородного сообщения. Обе цели достигнуты. Пригородные туристические направления Сыктывкара имеют большой потенциал. С учетом этого, в ближайшее время министерство организует опрос об организации расширенных пригородных перевозок по данному направлению в летний период 2023 года,” — сообщил Владимир Котов.
При этом, как добавил исполняющий обязанности министра, пригородные перевозки являются субсидируемыми, и за счет этого они обеспечивают рост привлекательности туристического потенциала региона.
“Также с Минкультуры РК и администрацией Усть-Вымского района в ближайшее время будет проведено совещание об организации туристического маршрута в Усть-Вымь с предоставлением скидки на проезд на регулярном автобусном маршруте по данному направлению”, — добавил Владимир Котов.
Одним из факторов успешного проведения мероприятия является обеспечение безопасности. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” выяснил, были ли нештатные ситуации или происшествия, связанные с ретро-поездом или его посетителями.
“Да, такие ситуации были. С учетом большого спроса, начальный пилотный проект расширили с одного до двух вагонов. 18 августа отсутствовала возможность купить билеты у проводников, так как все билеты были реализованы через публичные сервисы. В результате, пришлось отказаться от продажи билетов через публичные сервисы. Билеты с 19 августа продавали только у проводников. На этот момент уже было реализовано более 80 процентов билетов через сервисы. Это позволило обеспечить доступность перевозок и для всех, кто пришел на вокзал. Все эти ситуации будут учтены при организации перевозок в 2023 году”, — подытожил и.о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Владимир Котов.