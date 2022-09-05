Ретро-поезд в Коми перевез более тысячи человек

С 14 по 28 августа по Республике Коми курсировал ретро-поезд. Ездил он по единому маршруту Сыктывкар-Микунь. Одним из организаторов мероприятия выступило Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми. “Про Город Сыктывкар” узнал, какие итоги подвели в рамках экскурсионных поездок на ретро-поезде.

Сколько человек посетило ретропоезд?

“Перевезено 1316 человек, приобрели билеты через сайт этнопарка 871 человек, через мобильные приложения 238 человек, у проводника купили билеты 207 человек. При отправлении поезда присутствовало в совокупности не менее четырех-пяти тысяч человек”, — заявил исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Республики Коми Владимир Котов.

Окупилось ли пребывание поезда в Республике Коми и экскурсии по нему?