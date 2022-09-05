«Сбер» заявил о рекордном с начала года объеме выдачи потребкредитов в августе

«Сбер» в августе зафиксировал максимальный объем выдачи потребительских кредитов с начала этого года. Об этом сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в преддверии Восточного экономичного форума.
«Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам», — сказал Царев, уточнив, что сейчас потребительские кредиты предлагаются «Сбером» по самой низкой ставке за последние десять лет.
«Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). С 15 июля для клиентов банка работает программа рефинансирования ипотечных кредитов — около трети жилищных кредитов мы выдаем в рамках программ господдержки», — добавил он.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.