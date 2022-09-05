«Сбер» заявил о рекордном с начала года объеме выдачи потребкредитов в августе

«Сбер» в августе зафиксировал максимальный объем выдачи потребительских кредитов с начала этого года. Об этом сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в преддверии Восточного экономичного форума.

«Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам», — сказал Царев, уточнив, что сейчас потребительские кредиты предлагаются «Сбером» по самой низкой ставке за последние десять лет.