Сбербанк с начала 2022г нарастил розничный кредитный портфель на 5%

Сбербанк с начала 2022 года увеличил розничный кредитный портфель на 5,1%, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев. "Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%)", - сказал Царев в преддверии открытия Владивостокского экономического форума.

Он добавил, что объем выдач потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам, отметил первы й зампред.