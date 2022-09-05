На берегу реки в Коми нашли человеческие кости

27 августа в районе дач общества Факел в Печоре нашли останки человека. Об этом рассказали в Следственном комитете Коми. Предполагается, что найденные кости принадлежат 44-летнему местному жителю. Сейчас печорские следователи проводят доследственную проверку, которая поможет выяснить все детали.

В рамках проверки уже прошел осмотр места обнаружения останков, а также назначены судебные экспертизы. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.