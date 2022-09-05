За выходные в Коми поймали 45 пьяных водителей

За выходные дни сотрудники ГИБДД Коми отстранили от управления 45 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Больше всего пьяных автомобилистов поймали в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и Усть-Куломском районе.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.
За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.