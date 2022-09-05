За выходные в Коми поймали 45 пьяных водителей

За выходные дни сотрудники ГИБДД Коми отстранили от управления 45 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Больше всего пьяных автомобилистов поймали в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и Усть-Куломском районе.