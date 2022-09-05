Сбер: половина кредитов малому бизнесу в СЗФО приходится на госпрограммы

С начала года Сбер выдал предпринимателям СЗФО более 50 млрд рублей. При этом около половины из них приходится на льготное кредитование по госпрограммам.

В настоящее время банк принимает заявки на инвестиционное кредитование по ставке от 3%, кредитование заёмщиков АПК, субсидирование импорта, стимулирование МСП, а также по программам МЭР 8,5% и 9,95% и др.

Для тех, кто только открывает бизнес, есть возможность кредитования с первого дня после регистрации компании. Для предпринимателей, которые регистрируют бизнес в Петербурге, доступно кредитование на любую сумму с первого дня регистрации бизнеса под залог коммерческой недвижимости.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка: