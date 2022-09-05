Жительница Коми стала первой женщиной, победившей в ледяном плавании

26-летняя воркутинка установила рекорд по ледяному плаванию и стала первой женщиной, которая одержала в нем победу. Об этом рассказали на телеканале ГТРК Мурман.
Самой суровой женщиной заплыва оказалась Елена Булохова из Воркуты. Соревнование проходило на Кольском заливе в Мурманске, где спортсменка проплыла 1200 метров за 14,09 минут, одолев предыдущего рекордсмена из самого Мурманска на 18 секунд.
Оказалось, что воркутинка приезжает сюда уже во второй раз. Она рассказала, что вовсе не надеялась на рекорд, а начинать заплыв каждый раз было страшно.
Организаторы отметили, что предугадать победителя в этот раз было нереально. Конкурсанты из 15 городов России, которые боролись за звание лучшего, были очень серьезными.