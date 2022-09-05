Жительница Коми стала первой женщиной, победившей в ледяном плавании

26-летняя воркутинка установила рекорд по ледяному плаванию и стала первой женщиной, которая одержала в нем победу. Об этом рассказали на телеканале ГТРК Мурман.

Самой суровой женщиной заплыва оказалась Елена Булохова из Воркуты. Соревнование проходило на Кольском заливе в Мурманске, где спортсменка проплыла 1200 метров за 14,09 минут, одолев предыдущего рекордсмена из самого Мурманска на 18 секунд.