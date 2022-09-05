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В Коми внезапно умер кандидат в депутаты райсовета Печоры

В Коми внезапно умер кандидат в депутаты райсовета ПечорыФото с сайта ТИК

В Печоре погиб 36-летний Алексей Вокуев. Он был кандидатом в депутаты райсовета, передает БНК.

Информацию о гибели мужчины подтвердила его супруга. Она написала об этом в соцсети, поблагодарила всех за поддержку и теплые слова опогибшем, а также рассказала, что причина смерти пока неизвестна. Она станет ясна 6 сентября, после вскрытия. Тогда же пройдет и прощание с Алексеем.

Оно состоится в 12.00 возле здания "Вечность". Похоронят мужчину на кладбище "Аэропорт".

Алексей Вокуев был кандидатом в депутаты совета Печорского района от партии КПРФ. Он работал слесарем по газовому оборудованию.

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