В Коми внезапно умер кандидат в депутаты райсовета Печоры

В Печоре погиб 36-летний Алексей Вокуев. Он был кандидатом в депутаты райсовета, передает БНК.

Информацию о гибели мужчины подтвердила его супруга. Она написала об этом в соцсети, поблагодарила всех за поддержку и теплые слова опогибшем, а также рассказала, что причина смерти пока неизвестна. Она станет ясна 6 сентября, после вскрытия. Тогда же пройдет и прощание с Алексеем.