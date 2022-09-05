В Коми 226 новых случаев заболевания коронавирусом

Портал стопкоронавирус.рф раскрыл новые данные по заболеваемости коронавирусом в Коми. На 5 сентября в регионе подтверждено более 200 новых случаев.

Согласно информации портала, на 5 сентября количество случаев COVID-19 в Коми достигло 177 112 случаев. За сутки прибавилось еще 226 пациентов. Больше всего заболевших оказалось в столице региона — 71 случай за день. В Ухте набралось 55 пациентов, а замкнул тройку Усинск — 21 случай.