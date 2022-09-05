В Коми на пожаре найдено тело мужчины

5 сентября в Ижемском районе произошел смертельный пожар. На пепелище было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Коми.

Это случилось в 00.44 в селе Большое Галово. В службу спасения сообщили о возгорании в доме по улице Центральной. На место сразу же выехали пожарные расчеты, но по прибытию спасателей на место дом уже был полностью объят огнем. Возгорание тушили почти до самого утра. Справиться с пламенем удалось только в 4.16.