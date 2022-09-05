Коми оказалась регионом с самым дешевым бензином в России

Аналитики агентства ПромРейтинг назвали Коми регионом с самым дешевым бензином в стране. К такому выводу они пришли на основе своего исследования. За один литр в республике в среднем просят 44,43 рубля.

На втором месте оказался Алтайский край, а закрыл тройку лидеров Марий Эл. А вот дороже всего топливо в Магаданской области. Здесь за литр придется заплатить 61,45 рубль.