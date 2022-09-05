Коми оказалась регионом с самым дешевым бензином в России

Аналитики агентства ПромРейтинг назвали Коми регионом с самым дешевым бензином в стране. К такому выводу они пришли на основе своего исследования. За один литр в республике в среднем просят 44,43 рубля.
На втором месте оказался Алтайский край, а закрыл тройку лидеров Марий Эл. А вот дороже всего топливо в Магаданской области. Здесь за литр придется заплатить 61,45 рубль.
В среднем по стране, по данным за июль 2022 года, бензин стоит 50,54 рублей за литр.
Кстати, тот факт, что в Коми бензин дешевле, подтверждают и сами жители. Вот, что говорят по этому поводу сыктывкарцы.