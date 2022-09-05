Врачи назвали неожиданный продукт, где есть опасный сахар

Избыток сахара в рационе провоцирует ожирение, кариес, диабет второго типа и другие недуги. При умеренном употреблении продукт полезен и даже необходим. Лучше всего получать сахар из природных источников - овощей, фруктов, круп. В такой пище также содержатся растительные белки, клетчатка, витамины и микроэлементы. А вот так называемые свободные сахара - самые опасные. В них нет ничего, кроме пустых калорий, передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов, пишет "Российская газета".
Основными источниками свободных сахаров являются кондитерские изделия, конфеты, сладкие и алкогольные напитки, подслащенные молочные продукты, хлопья и мюсли. Сюда же можно отнести изделия из переработанного мяса, хлеб, соусы, фаст-фуд.
Также наиболее вредный сахар содержится в меде. Неслучайно медики рекомендуют относиться к этому продукту как к лекарству, позволяя себе ложку меда с чаем при простуде.
Кроме того, следует внимательно читать этикетку, чтобы избежать употребления скрытых сахаров. Часто с целью замаскировать наличие сахара в продукте, на упаковке указывают эквивалентные ему ингредиенты.Это ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин, мальтоза.
Отмечается, что тяга к сладкому может указывать на то, что в организме возможен недостаток хрома. Его следует искать в горбуше – только лишь в 100 г содержится свыше 100% от рекомендуемой ежесуточной нормы. Рыба и еще ряд продуктов способны регулировать уровень сахара в организме, отмечают врачи. Так, способствуют снижению сахара орехи, овощи, зелень, такие приправы как куркума, пажитник, имбирь. Рекомендуется заменять сахар корицей, например, в кофе.