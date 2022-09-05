На овощебазе в Сыктывкаре нашли калифорнийскую щитовку

В августе в Коми провели мониторинг овощных баз Сыктывкара. Оказалось, что все не так гладко. В лабораториях исследовали пробы и обнаружили опасных вредителей. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

В овощах обнаружены: золотистая картофельная нематода, красная померанцевая щитовка и калифорнийская щитовка. Карантинные объекты нашли в складских помещениях на улице Чкалова, 50. В ведомстве отметили, что собственнику порекомендовали провести обеззараживание, а также переработать зараженную продукцию или уничтожить ее.