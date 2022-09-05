В сыктывкарской "заброшке" прошла выставка

В Сыктывкаре прошла выставка в заброшенном доме. Художники из Коми разрисовали стены в нежилых квартирах аварийного здания. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал зачем проводить выставку в “заброшке”.
31 августа в заброшенном деревянном доме на улице Интернациональной, 164 прошла выставка художников. Местным творцам была предоставлена полная свобода действий для художественного высказывания.
“Художникам предлагалось поработать именно с пространством заброшенного дома. Мы кинули клич среди сыктывкарских художников через друзей и знакомых. Один из художников участвовал дистанционно из Кослана. Ему пришлось отправить свои работы специально для выставки”, — пояснил организатор выставки Дмитрий Махов.
Художники взаимодействовали с заброшенным домом и использовали его пространство по максимуму. Инсталляцию "Утраченные мечты" выполнил художник Иван Нестерец. Это комбинированная аудио-визуальная работа, выполненная в технике коллаж и звуковой инсталляции.
“Автор использует материалы, которые нашел в заброшенном доме. Они являются уникальной фиксацией исторических событий достижения советского космоса на примере отдельного человека, жившего когда-то в месте проведения выставки. Главный культурный артефакт, который был найден, это грамота "За проявленную инициативу при подготовке к запуску УРКТС ЭНЕРГИЯ-БУРАН". Документ отправляет нас в 15 ноября 1988 года, в день запуска легендарного многоразового космического корабля “Буран”. Он совершил полет длительностью 205 минут, обогнул Землю дважды и сел полностью в автоматическом режиме, впервые в истории человечества”, — рассказал организатор.
Еще одна уникальная работа, которую представили на выставке — “Петля Мебиуса”.
“Знак вторичной переработки «Петля Мебиуса» означает, что упаковка товара частично или полностью сделана из переработанного сырья, либо пригодна для последующей переработки. Своей работой я поднимаю вопрос об экологичной утилизации многоквартирного деревянного дома: будет ли дом на Интернациональной, 164 аккуратно разобран и сдан на дальнейшую переработку или его сравняют с землей и вывезут на свалку?”, — пояснил автор работы Дмитрий Махов.
Одна из масштабных работ принадлежит автору sad_mosh. Он разрисовал стены одной из квартир дома сотнями корней.
“Работа о запутанности человека в своих чувствах эмоциях. Сотни корней образуют десятки витков, напоминая смотрящим людям переплетенные реки, дороги и вены”, — объяснил автор.
За день до открытия выставки в “заброшку” пробрались дети. Они сломали пару инсталляций. В наказание за их действия организаторы предложили самому “инициативному” поучаствовать в выставке.
“Нам хотелось показать детям, что можно быть не только разрушителем, но и творцом. Позже молодой участник признался, что хочет стать художником”, — отметил Дмитрий.
Как рассказал организатор, заброшенный дом выбрали в качестве места проведения выставки не случайно. По его мнению, такие здания имеют свою историю и атмосферу.
“В месте, где проходила выставка, жил знаменитый сыктывкарский музыкант Боб Орлов и человек, запускавший в космос «Буран». Одна из аудио работ “Утраченные мечты» была посвящена как раз этому историческому событию.Также нам хотелось показать, как можно работать с такими пространствами, и как такие заброшенные места могут быть хорошей площадкой для культурных событий”, — пояснил Дмитрий Махов.
Разрешение на проведение выставки в “заброшке” организаторам не понадобился.
“У нас не было разрешения. Здание было открыто. Мы подумали , если в центре города может стоять заброшенный дом, который никак не огражден, то почему мы, как художники, не можем прийти в это пространство и поработать с ним”, — объяснил организатор.
Посетители не испугались аварийного заброшенного дома. Выставку посетили около 120 человек.
“Зрителям было интересно походить по заброшенному дому посмотреть на работы и на то, как жили люди. Многие отмечали, что когда-то тоже жили в таком доме”, — прокомментировал Дмитрий.
Такие выставки организаторы планируют проводить чаще.
“Мы поняли, что в Сыктывкаре среди творческих людей есть большой запрос на создание сообщества по интересам. Так появилось независимое творческое объединение ÖВВÖ, в ближайших планах которого уже есть инициативы, ждущие своих запусков”, — заключил Дмитрий Махов.