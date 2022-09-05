В сыктывкарской "заброшке" прошла выставка

В Сыктывкаре прошла выставка в заброшенном доме. Художники из Коми разрисовали стены в нежилых квартирах аварийного здания. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал зачем проводить выставку в “заброшке”.

31 августа в заброшенном деревянном доме на улице Интернациональной, 164 прошла выставка художников. Местным творцам была предоставлена полная свобода действий для художественного высказывания.

“Художникам предлагалось поработать именно с пространством заброшенного дома. Мы кинули клич среди сыктывкарских художников через друзей и знакомых. Один из художников участвовал дистанционно из Кослана. Ему пришлось отправить свои работы специально для выставки”, — пояснил организатор выставки Дмитрий Махов.

Художники взаимодействовали с заброшенным домом и использовали его пространство по максимуму. Инсталляцию "Утраченные мечты" выполнил художник Иван Нестерец. Это комбинированная аудио-визуальная работа, выполненная в технике коллаж и звуковой инсталляции.