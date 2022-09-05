Сбер выступит официальным партнёром VII Восточного экономического форума

Сбер примет активное участие в работе Восточного экономического форума в качестве его официального партнёра. Топ-менеджеры банка выступят на сессиях и дискуссиях форума, посвящённых развитию инфраструктуры, международных экономических отношений, цифровых финансов, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей отрасли, предпринимательства, государственно-частного партнёрства, подготовки кадров и экологии. Кроме того, Сбер проведёт собственную сессию «Инфраструктура как драйвер роста — опыт Китая». Команда банка будет представлена и в других активностях ВЭФ, в частности во II Международном форуме по сохранению тигра, легкоатлетическом забеге Vladivostok Run и пр.

С 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоится VII Восточный экономический форум. Тема ВЭФ-2022 — «На пути к многополярному миру».

На форуме Сбер планирует заключить с регионами РФ и предприятиями различных отраслей экономики ряд соглашений о сотрудничестве.

Банк также представит широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства. Презентованные решения помогают людям в ежедневных делах — экономят время и деньги и повышают качество жизни.

— Умные устройства Sber с голосовыми ассистентами на борту: SberBoxTop — ТВ-медиацентр с умной камерой; SberPortal — смарт-дисплей с премиальной акустикой; SberBox — ТВ-приставка, превращающая любой телевизор в умный; SberBox Time — устройство «Три в одном» (умная колонка, ТВ-приставка и часы); Салют ТВ — операционная система для умных телевизоров.

— Финансовые решения для крупного и среднего бизнеса: SberBusiness API — технологии прямой интеграции для автоматизации бизнеса и совершения банковских операций в учётной системе клиента; подключение автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) в интернет-банке СберБизнес; СберИнкассация — автоматизация инкассаторских услуг; спецконтейнер для инкассации — устройство защиты денежных средств с использованием технологии окрашивания при несанкционированном доступе; управление кассовой ликвидностью в устройствах самообслуживания и офисах кредитных организаций без расходов на дорогостоящее оборудование и опытных специалистов; цифровая трансформация как сервис — комплексное содействие в цифровизации предприятия.

— Сервисы для малого бизнеса: бесплатные отраслевые решения в интернет-банке СберБизнес, работающие по принципу единого окна; сервис «Своё дело» — удобная регистрация для самозанятых, онлайн-чеки и оплата налога в приложении СберБанк Онлайн; выплаты самозанятым за 0 рублей в рамках зарплатного проекта с проверкой статуса самозанятого и формированием онлайн-чеков для юрлиц и индивидуальных предпринимателей; рассрочка для B2B-покупок на маркетплейсах — позволяет предпринимателю быстро оплатить заказ в рассрочку на сайтах подключённых партнёров; «Защита 360°» — комплексное коробочное страховое решение.

— Сервисы СберАналитики для бизнеса и госуправления: мониторинг экономики региона, панель «Туризм», Сенсус — аналитическое исследование розничного рынка.

— Сервисы кибербезопасности: страница «Ваша безопасность» (Cyber Security Hub) — содержит обучающие материалы по кибербезопасности в СберБанк Онлайн.

— Решения на основе искусственного интеллекта (AI): «Digital Пётр» — модель для расшифровки рукописей Петра I; Kandinsky — самая большая модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке; AI-кластеризация госуслуг — унификация и перевод в электронный формат массовых госуслуг; AI в ретейле — решения для торговли; Agro AI — решения для сельского хозяйства; OpenSource AI tools — набор AI-инструментов от конструктора рекомендаций до AutoML; Pytorch-LifeStream — Python-библиотека для создания векторных представлений дискретных последовательностей событий; L2X — метод выявления паттернов в общении и действиях клиентов; Kandinsky — самая большая модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке.

— ESG-решения: региональная ESG-модель —позволяет актуализировать планы развития регионов в соответствии с подходами ESG; зелёная цепочка поставок — эффективный инструмент для ESG-оценки поставщиков; Eco2AI — библиотека для оценки эквивалента углеродного следа (CO2); ESG-самодиагностика для бизнеса — позволяет компаниям объективно оценить свои ESG-практики.

— Платёжные сервисы: Social ID — семейство сервисов льготной поддержки граждан; SberPay Online — быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать покупки в интернете; SberPay QR — бесконтактная оплата по QR-коду.

— Сервисы здравоохранения: медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) от СберМедИИ — сервис на базе искусственного интеллекта для быстрой и точной диагностикиздоровья; цифровой ФАП от СберМедИИ — диагностическое оборудование с искусственным интеллектом для фельдшерско-акушерских пунктов; Еаптека — одна из крупнейших интернет-аптек в России; дистанционный мониторинг здоровья пациентов с хроническими и неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) и COVID-19 от СберЗдоровья — позволяет автоматически собирать, обрабатывать и анализировать данные о здоровье пациентов, сразу же передавать их лечащему врачу и связывать специалиста с больным при выявлении отклонений от нормы.

— Технологии для бизнеса и государства: отраслевые решения для ресторанов ; платформа Салют для отелей — интерактивное гостиничное телевидение для гостей на базе голосовых помощников Сбера; Салют Экраны — цифровые экраны и платформа управления контентом; SmartSpeech — система распознавания и синтеза речи; корпоративный мессенджер — поддерживает чаты, обмен файлами, аудио- и видеозвонки; конструктор виртуальных ассистентов — позволяет без специальных навыков создать собственного корпоративного ассистента; Jazz — удобный сервис для видеовстреч и конференций; Layer — сервис для распознавания объектов на фото и видео; SmartBadge — программно-аппаратный комплекс для анализа общения сотрудников с клиентами; облачная цифровая платформа — набор продуктов для быстрого создания и лёгкого масштабирования промышленных приложений любой сложности; платформа блокчейн — позволяет выпускать токены и использовать смарт-контракты для совершения сделок.

— Образовательные сервисы: Edutoria — образовательный маркетплейс; «Школа 21» — школа программирования от Сбера.

— Эскроу в госзакупках — рыночный инструмент финансирования исполнения контракта и снижения рисков сторон в закупках по 223-ФЗ.

— SberUnity — венчурный онлайн-хаб для поиска инновационных решений и импортозамещения зарубежных сервисов.

— HR-платформа «Пульс» — решение полного цикла по управлению персоналом.

— СберТранспорт — первый маркетплейс транспортных услуг для корпоративных клиентов.

— Сенат — система поддержки принятия решений.

— SberShuttle — шаттловая система хранения с роботизированной системой подбора для автоматизации складских операций.

— Робот-дезинфектор — автономное коллаборативное устройство, дезинфицирующее УФ-излучением воздух и поверхности.

— Портал SberGraduate — единая точка входа для студентов в Сбер.

VII Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.