Холодно и дождливо: прогноз погоды на 5 сентября в Коми

5 сентября жителей Коми ждет не самый погожий день. Какой сюрприз преподнесет сентябрь в этот раз, рассказали синоптики ЦГМС региона.

По информации метеорологов, 5 сентября в Коми ожидается пасмурное небо и небольшой дождь. Впрочем, днем осадков практически не будет. Ветер сменится на северо-западный, а затем на северный, около 5-10 метров в секунду, но местами можно ожидать и 7-12 м/с. Температура будет варьироваться от +7 до +12 градусов.