Смертельный яд: врач назвал продукты, которыми запрещено угощать питомцев

Продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных. Какой едой и напитками нельзя делиться с собаками, кошками и другими питомцами, рассказал в интервью радио Sputnik ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Не каждый продукт с нашего стола подходит собакам, кошкам и другим домашним животным. Кусочек шоколадки или сладкого фрукта может оказаться опасным для здоровья вашего питомца, предупредил в интервью радио Sputnik ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Он перечислил самые вредные для животных продукты.

"В шоколаде содержится алкалоид. У людей он вызывает эйфорию и возбуждение, а вот для собак и кошек – это смертельный яд. То же самое относится к винограду. Он дает сильную нагрузку на почки, и им можно отравить собаку. Также под запретом все соленое, копченое и острое. Абсолютным ядом является, например, шашлык. Не стоит давать животным откровенно сладкие продукты. Не сразу, но со временем богатый сахарами рацион может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Все-таки у собак и кошек – белковый тип питания. В мясе около 50 процентов белка, примерно столько же жира и до одного процента углеводов. Глюкоза или сахароза для животных – это специфические вещества, к которым эволюционно они не приспособлены", – объяснил Михаил Шеляков.

Алкоголь тоже противопоказан животным, особенно птицам, отметил ветеринар.