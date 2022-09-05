Кого ждут неурядицы в семье, а кого — проблемы с деньгами: гороскоп на 5 сентября

Не перегружайте себя: трудовой понедельник в целом пройдет хорошо и стоит подумать о своем ментальном здоровье. Мелкие трудности не должны выбивать вас из колеи. Серьезных проблем не возникнет: главное не давайте воли негативным эмоциям и старайтесь держать себя в руках. Во избежание неудач вам стоит обратиться к своему тотему. Он обязательно поможет обрести утраченную силу духа и настроиться на новые победы. Возможно, ваши планы резко поменяются из-за поведения другого человека, но к этому стоит отнестись с пониманием, а изменения обернутся в вашу пользу.

Проявите легкость и понимание, не придирайтесь к мелочам, ваша скрупулезность в делах может навредить личным отношениям. Если вы будете открыты новым впечатлениям, возможна судьбоносная встреча. Планируйте путешествия, начинайте новое хобби и уверенно беритесь за творческие проекты – все в ваших руках. Побольше проведите времени с семьей, позанимайтесь с детьми, отправляйтесь на природу или в парк около дома.

Близнецы

Вас охватит предвкушением чего-то нового и не зря: вечер порадует приятными новостями. Стоит внимательно отнестись к выбору партнера для любого дела. Возможен обман или неприятная случайность, связанная с чужой оплошностью. Поэтому придется брать ответственность на себя и меньше делегировать. Воздержитесь от импульсивных крупных покупок: деньги лучше поберечь, а вот исполнение давно задуманного не откладывайте и не бойтесь, удача на вашей стороне.

Раки

Придется искать компромиссы: возможны разногласия в семье. Причем причиной ссоры станет пустяк, который очень быстро забудется, поэтому лучше проявить дипломатичность. Стоит особо обратить внимание на свой внешний вид, вас будут оценивать «по одежке». Тогда вы сможете найти новые полезные знакомства, которые пригодятся в будущем. Вам должно повезти в профессиональной и финансовой сфере – это заключение договора, выгодная деловая поездка или поступление денег.

Львы

Звезды сулят встречу с человеком, по которому вы скучали, и поддержку ваших идей большим количеством людей. Воспользуйтесь удачей в первой половине дня, не бойтесь предлагать, решать важные вопросы, и у вас все получится. Не время романтики и мечтательности – им придет на смену приземленность и необходимость решения бытовых вопросов. Планы, построенные со второй половиной, могут нарушиться из-за внешних обстоятельств. Представительницы этого знака могут почувствовать много внимания от мужчин, особенно в сочетании с магией Вашего имени.

Девы

Вас ждут и хорошие новости, и случайные совпадения, ведущие к приятным сюрпризам и полезным встречам. Только внимательно отнеситесь к своему здоровью. В первой половине дня просите помощи у влиятельных людей, решитесь на важный рабочий разговор, а ближе к вечеру – уделите время давним проблемам в отношениях, как нельзя лучше разрешаются все дела.

Весы

Необходимо успокоиться и быть рассудительным. Не стоит проявлять инициативу в отношениях, так как позже она может оказаться наказуемой. Кроме того, лучше не раскрывать секретов и не делиться планами со знакомыми. Не предпринимайте важных дел и новых проектов, этот день для вас – день общения с собой, спокойствия и «тишины». Занимайтесь привычными рутинными делами и проверьте, нет ли у вас одного из признаков ухудшения здоровья: уделите немного времени только себе.

Скорпионы

Не дайте воли своему легкомыслию. Осознанно подходите к тратам, к выполнению рабочих задач и убедитесь, насколько выгодно вам предлагаемое предприятие. Остерегайтесь мошенников, потому что сейчас вы особенно доверчивы и импульсивны. Легко попасться на подобную удочку. Зато внезапные встречи и легкомысленность, свойственная вам в начале этой недели, могут сыграть на руку в любви – чувства обновляются, встречаются новые люди и может начаться роман.

Стрельцы

Если вы устали от гнета ответственности за какое-то давнее, почти неразрешимое дело, этот день может принести вам облегчение: удача и случайные совпадения помогут выйти из ситуации и наконец сосредоточиться на других задачах. Путешествия и рабочие поездки принесут большую пользу и много удовольствия. Прислушайтесь к интуиции, возможно, вас ждут настоящие чудеса.

Козероги

Просите помощи и будьте настойчивы – это поможет вам решить все сложные вопросы. Вполне возможно поступление крупной суммы, которого вы даже не ожидали. Меняйте образ, это удачное время для нового имиджа. Звезды могут преподнести вам подарок, который нужно принять: согласившись на новые перспективы, вы встретите свою любовь или улучшите отношения в семье. Обратите внимание на рекомендации специалистов, они могут особенно пригодиться.

Водолеи

Представителям этого знака стоит решиться на тот самый разговор. А может быть, он найдет вас сам. Его исход будет удачным: вы получите поддержку и ответите на давно волновавшие вас вопросы. Не пренебрегайте советами – очень удачный день для общения с близкими. Творческий подъем во всех сферах обеспечит новые нестандартные решения, не бойтесь фантазировать и предлагать, скорее всего вас услышат и на работе, и в личных отношениях. Но не забывайте о рутинных необходимых делах, буйство эмоций может отвлечь вас от чего-то важного, так что придерживайтесь заранее продуманного распорядка. Возможна судьбоносная встреча, причем неожиданная и ведущая к не самому гармоничному, но крепкому союзу.

Рыбы

Отдайтесь импульсу. Возможно, вы встанете перед выбором, который нужно будет сделать сердцем, а не холодным рассудком. Вы можете посвятить время своей личной жизни и получить желаемое, а вот рабочие вопросы второстепенны. Уверенность в собственных силах и творческий подъем благотворно повлияют на все сферы, связанные с духовным развитием. И женщинам, и мужчинам не нужно бояться начала новых отношений, профессионального сотрудничества и романтических знакомств. Но не стоит в романтическом порыве забывать о финансовом вопросе: есть несколько нюансов, связанных с деньгами.