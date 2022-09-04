В Коми выпадет снег: синоптики дали прогноз на неделю

На грядущей неделе Коми накроет североатлантический циклон. Он не только удержит в регионе холода и дожди, но и может принести снег. Об этом рассказали в ЦГМС республики.

По прогнозам метеорологов, ночью за счет высокой облачности будет около +1… +6 градусов, а на крайнем севере температура упадет до -2С. Выше +10 градусов температура в регионе уже не поднимется. Это немного аномально, ведь такая температура характерна для 20-х чисел сентября. Дожди могут превращаться в снег, особенно рано утром и вечером.