Тельцам стоит поберечься, а Раков ждет трудный понедельник: гороскоп на неделю

Овен

Овнам в первой половине недели звезды советуют заниматься укреплением своего здоровья, поскольку это прекрасный период для профилактики различных заболеваний. Вторая тема, которая может найти благоприятное разрешение, - это работа и карьера. Например, вы можете найти подходящую должность, которая будет интересной и высокооплачиваемой. Во вторник и среду рекомендуется проводить уборку, выбрасывать из дома старые ненужные вещи. Вторая половина недели неблагоприятна для коротких поездок и новых знакомств. Постарайтесь не вступать в споры с родственниками и соседями. Возможно, кому-то из ваших близких потребуется помощь.



Телец

У Тельцов эта неделя складывается весьма неоднозначно. В понедельник берегите своё здоровье. Особенно это касается простудных заболеваний, к которым вы сейчас будете склонны. Вторник и среда - наиболее удачное время недели, когда улучшаются романтические отношения. Тем, кто состоит в браке, звезды советуют больше доверять своему партнёру. Тогда вы увидите, насколько успешно любимый человек справляется с общими делами. Куда бы вас ни пригласили, всюду ходите вместе. После четверга и вплоть до конца недели могут возникнуть финансовые трудности. Рекомендуется не тратить слишком много денег на подарки детям.



Близнецы

В самом начале недели у влюбленных Близнецов может произойти размолвка с любимым человеком. Чтобы избежать этого, постарайтесь не обсуждать с ним вопросы, связанные с покупкой подарков, имеющие отношение к деньгам и доходам. Выясняя, кто как работает и сколько зарабатывает, вы можете поссориться. Во вторник и среду наступит время гармонии и благоденствия в семейной жизни. Хорошо на эти дни планировать совместные работы: например, генеральную уборку или подготовку участка к зимнему периоду. После четверга в отношениях с близкими родственниками могут возникнуть разногласия.



Рак

Понедельник не самый лучший день для Раков, обремененных семейными обязательствами. Может произойти конфликт поколений, когда консервативные взгляды родителей будут мешать вашему самовыражению. Вторник и среда - наиболее удачные и спокойные дни недели. В этот период вас ждёт много приятного общения, вы узнаете массу занимательных новостей, сможете познакомиться с интересными людьми. Не исключено и романтическое знакомство в поездке. Если эти дни застанут вас на отдыхе у моря, не исключен курортный роман, который полностью завладеет вашим вниманием. После четверга время для поездок и знакомств уже не столь благоприятное. Избегайте контактов с незнакомыми людьми.

Лев

Львам в понедельник может поступить информация, которая вряд ли их обрадует. Старайтесь не придавать значения всевозможным слухам и сплетням. Вторник и среда - благоприятные дни для урегулирования многих хозяйственно-бытовых проблем. У вас будет достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы купить бытовую технику и тем самым облегчить ведение домашних дел. Подумайте о тех покупках, которые давно откладывались. Возможно, сейчас самое время приобрести что-то из составленного списка. Также это хорошее время для благоустройства своего дома и участка. После четверга и вплоть до конца недели будет неблагоприятное время для посещения клубов по интересам и дружеских компаний. Не следует строить далеко идущие планы.



Дева

Девам в понедельник звезды не советуют давать деньги друзьям в долг. Это может стать поводом для конфликта. Также не следует питать иллюзий относительно каких-либо подарков или сюрпризов. Между тем во вторник и среду наступит замечательное время для творческой реализации. Попробуйте начать делать то, о чем вы мечтали, но из-за нехватки времени постоянно откладывали на потом. Это хорошее время для людей, увлеченных коллекционированием, искусством, каким-либо хобби. Также это благоприятный период для развития романтических отношений. После четверга и вплоть до конца недели не стоит ставить перед собой излишне амбициозные цели и задачи. Это не лучшее время для отстаивания своего мнения перед людьми, наделенными властью и влиянием.



Весы

В понедельник Весам лучше не вступать в полемику с родителями и начальством. Вас вряд ли поймут и не примут вашу позицию. Просто сохраняйте своё мнение при себе, этого будет вполне достаточно. Вторник и среда складываются благоприятно для сочетания работы с отдыхом. Все свободное время желательно проводить в уединении, в комфортной спокойной обстановке. Это необходимо, чтобы привести душевное состояние в равновесие. Если вы занимаетесь духовными практиками, то сейчас подходящее время для сеансов медитации, аутогенных тренировок или йоги. С четверга по воскресенье вашей репутации может что-то угрожать. Чтобы избежать возможных проблем, старайтесь не пересекаться ни по какому поводу с людьми, наделенными властью.



Скорпион

В понедельник Скорпионам лучше держаться подальше от любых тайных дел и разбирательств. Вторник и среда - наиболее удачные дни для реализации ваших творческих инициатив. Возрастает потребность в принятии независимых решений. Сейчас вы сможете совершить те поступки, на которые раньше у вас не хватало смелости. Активизируются контакты с людьми, особенно по части дружеских отношений. Если вы являетесь завсегдатаями клубов по интересам или интернет-форумов, то в эти дни ваше общение станет гораздо интенсивнее. С четверга по воскресенье возможны какие-либо неожиданные стрессовые события.



Стрелец

В понедельник звезды не советуют Стрельцам посещать фитнес-клубы или принимать участие в спортивных соревнованиях по командным видам спорта. Дело в том, что в это время возрастает риск получения травмы. Вторник и среда - дни, когда вы сумеете добиться поставленных целей, действуя тихо и незаметно. Это хорошее время для проведения расследований, наведения справок об интересующих вас людях, получения доступа к конфиденциальной информации. Можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны влиятельного покровителя. С четверга и вплоть до конца недели возможно ухудшение супружеских отношений. Например, может выясниться, что вы с партнёром по-разному видите перспективы брака, ставите полярные цели.



Козерог

У Козерогов в понедельник может произойти конфликт с кем-то из деловых партнёров либо с любимым человеком. Причина конфликтной ситуации может заключаться в нарушении ранее достигнутых договоренностей одной из сторон. Вторник и среда - благоприятные дни недели, когда ваши самые заветные желания могут исполниться. Возрастает положительная роль друзей. С ними вы будете проводить больше времени. Также в эти дни может состояться увлекательная поездка, которую вы заранее не планировали. С четверга по воскресенье, напротив, неблагоприятное время для дальних поездок. В это время следует более внимательно подходить к своему здоровью: в пути вы можете заболеть.



Водолей

Водолеям в понедельник не следует забывать о том, что нарушение законов и иных правил поведения может повлечь за собой ущерб для репутации. В этот день старайтесь не отступать от правил, которые приняты в вашем социальном кругу. Во вторник и среду звезды советуют смелее отстаивать свою позицию и не идти на компромиссы. Это именно те дни, когда требуется проявить свои бойцовские качества и активно отстаивать своё место под солнцем. Не бойтесь идти на риск и ставить вопрос ребром, если ситуация того требует. С четверга по воскресенье, напротив, наступает время, когда любые риски крайне нежелательны. Избегайте финансовых авантюр и экстремальных видов деятельности.



Рыбы

Рыбам в понедельник следует терпимее относиться к близким. Если вы состоите в романтических отношениях, не следует требовать от партнёра всего, что вам захочется, не считаясь с его желаниями. Особенно это касается интимной стороны союза. Вторник и среда - дни, когда супружеские отношения становятся более гармоничными. В это время вы можете поднимать и обсуждать любые, даже самые спорные и острые вопросы, спокойно находить конструктивные решения. Хорошо в эти дни заниматься совместным планированием своего будущего: например, мечтать, куда вы с любимым человеком поедете в следующий раз в отпуск. С четверга по воскресенье в вашей семье может усилиться напряжённость. Из-за недостатка согласия и неготовности членов семьи идти на компромиссы, вы вряд ли сможете планировать и осуществлять совместные дела.