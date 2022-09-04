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Эксперт рассказал, как не испортить телефон неправильной зарядкой

Эксперт рассказал, как не испортить телефон неправильной зарядкойdepositphotos

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко развеял мифы о правилах зарядки смартфона.

Как рассказал он в беседе с агентством «Прайм», от продавцов-консультантов часто можно услышать совет, что для правильного использования аккумулятора телефона необходимо его сначала «в ноль» разрядить, потом «до упора» зарядить и снова разрядить.

"Этот совет применим к никелевым аккумуляторам, которые раньше (более 10 лет назад) использовались в телефонах повсеместно", — отметил собеседник агентства.

Сейчас в подавляющем большинстве устройств используются в основном литий-ионные аккумуляторы, для которых старые советы не подходят, пояснил он.

"Для максимально долгой работы аккумулятора необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, то есть не рекомендуется сильно разряжать устройство и полностью заряжать", — добавил эксперт.

"Также не стоит ставить устройство на зарядку на ночь, ведь после полной зарядки устройство продолжит периодически получать энергию, как только уровень заряда опустится до 99%", — отметил Кузьменко.

Все это в долгосрочной перспективе сократит срок службы вашего аккумулятора. Также существует потенциальная угроза возгорания устройства при постоянной ночной зарядке. Но возможно это лишь в случае, если контроллер заряда выйдет из строя и энергия без ограничений направиться в батарею, рассказал эксперт.

Второй совет по использованию новых телефонов касается зарядных устройств. Якобы использовать «неродной» провод или адаптер от старого телефона нельзя: это сокращает срок службы гаджета.

"Если спецификация зарядного устройства одинакова с новым адаптером, то можно. Нужно смотреть на выходные значения вольт и ампер. В том случае, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого значения параметры ниже, то использовать старый адаптер можно. Если же у старого адаптера выходная мощность вольт и ампер выше, необходимо ознакомиться с характеристиками смартфона и понять, в допустимых ли рамках мощность адаптера, который хотите использовать", — подытожил специалист.

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