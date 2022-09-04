Эксперт рассказал, как не испортить телефон неправильной зарядкой

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко развеял мифы о правилах зарядки смартфона.

Как рассказал он в беседе с агентством «Прайм», от продавцов-консультантов часто можно услышать совет, что для правильного использования аккумулятора телефона необходимо его сначала «в ноль» разрядить, потом «до упора» зарядить и снова разрядить.

"Этот совет применим к никелевым аккумуляторам, которые раньше (более 10 лет назад) использовались в телефонах повсеместно", — отметил собеседник агентства.

Сейчас в подавляющем большинстве устройств используются в основном литий-ионные аккумуляторы, для которых старые советы не подходят, пояснил он.