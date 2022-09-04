Стали известны сроки выплаты сентябрьской пенсии в Коми

В Пенсионном фонде назвали сроки выплаты пенсий жителям Коми в сентябре. В республике выплаты соцпособий и пенсий за сентябрь будут происходить следующим образом: клиенты Сбербанка, чьи фамилии начинаются на буквы А-К получат деньги 12 сентября. Все, чьи фамилии начинаются на Л-Я получат их 21 сентября.

Для клиентов других банков дата установлена на 19 сентября.