Снос старой больницы в Сыктывкаре стал дороже на 350 тысяч рублей

На снос ветхого здания больницы в Лесозаводе придется потратить больше на 350 тысяч рублей. О том, что теперь демонтировать постройку обойдется дороже, сообщается на сайте Госзакупок.

На портале появилась повторная заявка на снос дома №7 по улице Лесозаводская. Теперь стоимость контракта составляет 2,71 миллиона рублей. На 350 тысяч дороже, чем ранее. Желающие могут заявиться на конкурс до 7 сентября, а 9 сентября объявят подрядчика.