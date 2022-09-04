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Холода и дожди: погода в Коми на 4 сентября

Холода и дожди: погода в Коми на 4 сентябряФото из архива PG11.ru

В воскресенье жителей Коми не особенно порадует то, что они увидят за окном. О том, каких сюрпризов ждать от погоды в выходной, рассказали в ЦГМС региона.

По информации метеорологов, ночью в этот день ожидается туман. Ветер подует с запада и достигнет 7-12 метров в секунду, а температура будет варьироваться от +7 до +11 градусов.

В столице будет пасмурно, временами дождливо. Ветер со временем сменится на юго-западный. Ночью температура достигнет лишь +7 градусов, а днем столбики термометров покажут +9С.

 

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