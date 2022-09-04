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Ученые назвали напиток, две чашки которого продлевают жизнь

Ученые назвали напиток, две чашки которого продлевают жизньdepositphotos

Ученые выявили положительное влияние чая на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Annals of Internal Medicine, достаточно выпивать две чашки этого напитка каждый день, чтобы улучшить здоровье.

Исследователи британского Национального института здравоохранения выявили положительное влияние чая на сердечно-сосудистую систему. В результате исследования данных более полумиллиона людей они обнаружили, что регулярное употребление чая может снизить уровень смертности на 9-13% в течение десяти лет.

Согласно исследованию, положительные эффекты от чая не зависят от того, употребляется ли этот напиток без добавок или с сахаром или молоком, пишет РИА "Новости".

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