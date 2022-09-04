Раскрыта уловка со "свежим" картофелем в магазине

Об особенностях хранения молодого картофеля и об уловке, которую используют некоторые продавцы, рассказал в интервью радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев.
Молодым называют картофель, выкопанный через две-три недели после цветения, в нем больше сахара и меньше крахмала, чем в полностью созревшем, отметил Воробьев. Внешние отличительные признаки этого продукта — небольшие клубни и тонкая кожура, добавил он.
Благодаря своему химическому составу молодой картофель приятен на вкус, однако хранить этот "сезонный овощ" очень сложно, продолжил агроном, пишет РИА "Новости".