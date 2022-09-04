Какие знаки зодиака станут богаче, а какие могут многое потерять: гороскоп на 4 сентября

У Овна хороший день для новых знакомств. Они могут сыграть важную роль в будущем. Вспомните и про старых друзей – сегодня хорошее время для встреч. Энергии хватит и на решение старых конфликтов. Звезды советуют помириться и забыть все обиды. А Луна добавляет - если задумывались о смене рода деятельности, то время настало. К слову, не считаете ли Вы, что нужно куда-то вложить деньги? День как раз для этого подходит.

В целом благоприятный день у Тельцов во всех сферах. Однако может внезапно проснуться ревность не только к близким, но и к коллегам по работе. Не поддавайтесь этому чувству. Любые серьезные выяснения отношений лучше отложить на другой день. А в следующем месяце - октябре - вообще лучше проводить время исключительно с родными и близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Умеренность во всем – девиз этого дня. Будьте внимательны к тому, что Вы говорите и делаете. Любым необдуманным словом вы можете сегодня нажить серьезных врагов. Постарайтесь умерить азарт и не спорить – удача не на Вашей стороне. Зато всегда за Вас ангел-хранитель!

РАК

Ракам стоит заняться старыми нерешенными делами. Сегодня они будут преодолимы. Ожидаются важные новости, которые могут изменить Вашу жизнь в лучшую сторону в первой половине дня. После обеда не спешите тратить деньги и совершать необдуманные поступки – есть вероятность лишиться крупной суммы денег. Кстати, про деньги.

ЛЕВ

Львы полны сил и энергии. Все дела будут легко идти. Можно заняться и работой, и личной жизнью – звезды в любой сфере обещают удачу. Главное – не конфликтовать с коллегами и близкими людьми, иначе Вы рискуете надолго и серьезно испортить отношения. Но вот с противоположным полом все обстоит совершенно иначе.

ДЕВА

Девам этот день звезды рекомендуют провести дома. Это прекрасное время, чтобы заняться хлопотами: завершить ремонт или распланировать новый, передвинуть мебель, сделать генеральную уборку. Во второй половине дня рекомендуется встретится со старыми знакомыми. И еще сентябрьским Девам следует внимательно следить за тем, что они говорят. Первая половина месяца покажет кто есть кто в вашем окружении. И не Вас ли ждет важное событие?

ВЕСЫ

Благоприятный день для решения любых проблем. Энергия и решительность Вам в этом сегодня помогут. Принимайте решения прислушиваясь к интуиции – она сегодня Вас не подведет. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. А эзотерики рекомендуют избавиться от некоторых вещей. Это нужно для того, чтобы сохранить жизненную энергию и не раскиснуть в ближайшее время.

СКОРПИОН

У Скорпионов есть шанс улучшить свое финансовое состояние. Попросите повышения у руководства, посмотрите варианты вложения денег в дело – не сидите сложа руки и тогда богатство не заставит себя долго ждать. Внимательно отнеситесь к легким деньгам: возможен крупный выигрыш или премия. Вложить их лучше в дело. И вообще, узнать, что именно уготовано судьбой, несложно — достаточно лишь обратиться к своей дате рождения и вычислить кармический долг.

СТРЕЛЕЦ

Не откладывайте дела в долгий ящик. Сегодня есть шанс решить все и сразу. Главное – проявите терпение и расчетливость, не раздражайтесь по пустякам и уделите внимание советам коллег и близких. Их поддержка очень поможет. А еще посчитайте все цифры в дате своего рождения. Это поможет определить вашего заступника. Какой он? Огненный, воздушный или металлический? И чем может помочь?

КОЗЕРОГ

У Козерогов ожидается большой и важный сюрприз. Будьте готовы к подаркам судьбы и принимайте их с благодарностью. Прислушайтесь к интуиции, сегодня она Вас не подведет. Главное, не поддавайтесь осенней депрессии. Сейчас важно позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье, чтобы заряда бодрости хватило до следующего лета. Что именно для этого нужно уже определено.

ВОДОЛЕЙ

Воздержитесь от лишних трат – деньги Вам еще пригодятся. Если даже Вам что-то необходимо приобрести, следует хорошо подумать, а лучше отложить покупку на другой день. Вторую половину дня посвятите семье и близким. Лучше провести это время в спокойной обстановке. Но помните, что начало сентября для Козерогов - время особых событий. Звезды советуют почаще оглядываться по сторонам.

РЫБЫ

Прислушайтесь к близким – им важно, чтобы их услышали и помогли. Старое дело, которому Рыбы посвятили много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль или моральное удовлетворение. А вот тому, что кошелек скоро опустеет, служит подтверждением зуд в одном месте на теле. Вспомните, не стали ли Вы его часто чесать?