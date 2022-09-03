Книжный блогер Юлия Волкодав рассказала о скандальном концерте Льва Лещенко в Сыктывкаре

Современная российская писательница, книжный блогер Юлия Волкодав опубликовала на своем YouTube-канале ролик-обзор о поездке в Сыктывкар и посещении шоу к 100-летию Коми. В видео она похвалила организацию мероприятия, но в пух и прах раскритиковала сыктывкарцев. По ее мнению, горожане очень токсичные и постоянно критиковали артистов.

На 100-летие Коми Юлия приехала как ярая поклонница Льва Лещенко. Блогер простояла на площади в толпе зрителей шесть часов и отметила две проблемы: "запахи не французских духов" и токсичность зрителей. Однако промахи артистов Юлия также отметила. К примеру, блогер рассказала, что на саундчеке Лариса Долина, "не стараясь", исполнила несколько песен и потребовала аплодисментов: