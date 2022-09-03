Книжный блогер Юлия Волкодав рассказала о скандальном концерте Льва Лещенко в Сыктывкаре

Современная российская писательница, книжный блогер Юлия Волкодав опубликовала на своем YouTube-канале ролик-обзор о поездке в Сыктывкар и посещении шоу к 100-летию Коми.
В видео она похвалила организацию мероприятия, но в пух и прах раскритиковала сыктывкарцев. По ее мнению, горожане очень токсичные и постоянно критиковали артистов.
На 100-летие Коми Юлия приехала как ярая поклонница Льва Лещенко. Блогер простояла на площади в толпе зрителей шесть часов и отметила две проблемы: "запахи не французских духов" и токсичность зрителей. Однако промахи артистов Юлия также отметила. К примеру, блогер рассказала, что на саундчеке Лариса Долина, "не стараясь", исполнила несколько песен и потребовала аплодисментов:
"Когда она допела, посмотрела на людей и говорит: "А я что, так часто приезжаю в Сыктывкар, что вы мне не аплодируете?" Зрители на нее так: "Э?" Это не концерт, это саундчек, ты репетируешь", -- отметила Юлия.