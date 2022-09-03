В Сыктывкаре школьники почтили память жертв террора

В Сыктывкаре сегодня прошёл ряд мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в администрации столицы Коми.

"Комиинформ" сообщает, что в Коми национальной гимназии линейка для пятых классов началась с памяти жертв Беслана. Перед ребятами выступил руководитель зонального Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе (структурного подразделения Молодежного центра города) Дмитрий Оверин, который подробно рассказал о событиях теракта, произошедшего 18 лет назад в школе №1 в Беслане.