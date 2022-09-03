52-летняя жительница Эжвы украла сумку за три тысячи рублей

Женщину поймали на спонтанной краже кожаной сумки, подробности рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В отдел полиции обратился работник магазина одного из ТЦ города. В конце смены продавец обнаружила пропажу сумки из натуральной кожи за три тысячи рублей. Кто-то украл ее прямо с витрины. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что сумку украла женщина, которой на вид около 50 лет. Они составили ориентировку и сообщили всем наружным нарядам. Вскоре женщину удалось найти и задержать.